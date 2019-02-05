Миодраг Божович: "Хочу, чтобы "Крылья" играли повеселее. Это важно для болельщиков"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович хочет, чтобы его команда играла в более красивый футбол.

– Многие команды сейчас играют в оборонительный футбол и добиваются результата. Вы принимаете такой футбол или продолжите играть в атаку, как всегда любили?

– Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Для нас это очень-очень важно, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в чемпионате России 17 очков в 16 играх.

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