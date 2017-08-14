Миодраг Божович: "Центр обороны "Арсенала" укрепится, если будем лучше кушать!"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) подчеркнул, что такие игры не поднимают настроения. По словам специалиста, "канониры" в этой встрече уступили сопернику.

- Игру начали очень хорошо, забили два быстрых гола, и казалось, что игра уже сделана, - начал Божович. - Но футбол непредсказуем, мы могли забить еще, было много моментов, а в конце могли и проиграть. Такие игры не поднимают настроения. Думаю, что сегодня мы проиграли.

- После матча со "Спартаком" вы говорили, что Расич должен восстановиться к сегодняшней игре, но его не было даже в заявке.

- У него восстановление идет медленнее, чем мы рассчитывали.

- Было видно, что много огрехов у "Арсенала" происходит в центре обороны. Будете как-то укреплять эту зону?

- Центр обороны у нас укрепится, если будем кушать лучше! Не знаю, как будем укреплять…

- Возможно появление новых игроков?

- Возможно. Мы на это надеемся.

- Что вы сказали команде в перерыве?

- Сказал, что гол "в раздевалку" всегда плох в психологическом плане, поэтому очень важно было сохранить концентрацию. Уже дважды мы после первого тайма вели, а в итоге проигрывали. А после таких промахов, как сегодня, хорошо, что очко забрали. В концовке Альварес нас выручил. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"