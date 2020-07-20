Минспорта Московской области: «Судьба «Химок» решится в среду»

«Химки» примут окончательное решение о том, где они будут выступать — в ФНЛ или РПЛ — в среду, 22 июля. Об этом «СЭ» заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Подмосковный клуб прошел лицензирование, но из-за финансовой неопределенности официально не объявил, где будет играть в предстоящем сезоне.

В 29-м туре Тинькофф-чемпионата России «Крылья Советов» потеряли шансы подняться выше 15-го места. От решения «Химок» зависит, сохранят ли самарцы прописку в РПЛ. По информации «СЭ», «Химки» останутся в ФНЛ. (Виталий Айрапетов)