Дегтярев о заявлении Федорищева про коррупцию в футболе: «Правоохранительные органы разберутся»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Что думаю о заявлении Федорищева? Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор об этом заявил, то есть на то основания. Комментировать здесь — только портить.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.