Министр спорта РФ хочет, чтобы "Спартак" обрел свою игру и спокойствие

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что "Спартак" сумеет уладить внутриклубные проблемы, которые мешают команде показывать высокие результаты в чемпионате России. По итогам сезона "Спартак" занял пятое место. В середине сезона на посту главного тренера команды Олег Кононов сменил итальянца Массимо Карреру.

- Очень хочу, чтобы "Спартак" не только обрел свою игру, но и спокойствие, - цитирует ТАСС Колобкова. - Происходящее внутри клуба, как мне кажется, сейчас мешает команде спокойно готовиться и выступать.

ЦСКА очень серьезно обновился. Чемпионат они начали хорошо, но жалко, что не попали в Лигу чемпионов, чего хотят все команды. Но у ЦСКА очень серьезные перспективы.