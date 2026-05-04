Агент Барбоза о трансляциях РПЛ в Бразилии: «Российские игроки были бы интересны не только болельщикам, но и скаутам»

Футбольный агент Паоло Барбоза поделился с «СЭ» мнением о возобновлении трансляций РПЛ в Бразилии.

«Это отличная новость. Многим бразильцам приятно иметь возможность следить за своими футболистами, претендующими на место в заявке на чемпионат мира. РПЛ расширяется, это показывает, что интерес растет. Также это отличная возможность для российских футболистов раскрыться не только перед бразильскими болельщиками, но и скаутами. Не буду называть имен, но есть ряд игроков, которые были бы интересны бразильскому футболу», — сказал Барбоза «СЭ».

1 мая бразильский канал Band показал в прямом эфире игру 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (1:1). Российский футбол не транслировался в Бразилии с февраля 2022 года.