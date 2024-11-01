Министр спорта пожелал удачи футболистам «Краснодара»

Министр спорта России Михаил Дегтярев побывал на домашней арене «Краснодара» перед матчем 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Дегтярев пожелал удачи игрокам краснодарской команды, оставив необычное послание в раздевалке «быков».

В воскресенье, 3 октября, черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

По итогам 13 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.