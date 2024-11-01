Пьянич рассказал, что боялся ехать на коне во время съемок для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что ему было страшно ехать на коне во время съемок видеоролика для своей презентации в клубе.

По словам боснийца, это была его первая поездка верхом.

«Это случилось со мной впервые, и, признаюсь, было немного страшно. Но вроде я был неплох. Члены семьи от души посмеялись, это было реально весело и необычно. Я получил много сообщений от футболистов, правда, они не понимали по-русски. Но все отмечали, что ролик сделан круто. Если будет возможность прокатиться [на лошади] опять, почему нет? Но сейчас не до этого, ведь с моим небогатым опытом можно и травму получить», — цитирует игрока официальный сайт армейцев.

В видео полузащитник въезжает на поле стадиона «ВЭБ Арена» верхом на коне, одетым в плащ. Во времена выступлений в Италии, где он играл за «Рому» и «Ювентус», одноклубники и болельщики прозвали его «маленьким принцем».

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего Пьянича 5 матчей и 1 голевая передача за московскую команду во всех турнирах.