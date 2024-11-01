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Сегодня, 17:43

Пьянич рассказал, что боялся ехать на коне во время съемок для ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Миралем Пьянич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что ему было страшно ехать на коне во время съемок видеоролика для своей презентации в клубе.

По словам боснийца, это была его первая поездка верхом.

«Это случилось со мной впервые, и, признаюсь, было немного страшно. Но вроде я был неплох. Члены семьи от души посмеялись, это было реально весело и необычно. Я получил много сообщений от футболистов, правда, они не понимали по-русски. Но все отмечали, что ролик сделан круто. Если будет возможность прокатиться [на лошади] опять, почему нет? Но сейчас не до этого, ведь с моим небогатым опытом можно и травму получить», — цитирует игрока официальный сайт армейцев.

В видео полузащитник въезжает на поле стадиона «ВЭБ Арена» верхом на коне, одетым в плащ. Во времена выступлений в Италии, где он играл за «Рому» и «Ювентус», одноклубники и болельщики прозвали его «маленьким принцем».

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего Пьянича 5 матчей и 1 голевая передача за московскую команду во всех турнирах.

Миралем Пьянич. Миралем Пьянич: «Надеюсь, ФИФА уже завтра вернет Россию. Мы боялись ехать сюда, но теперь я вижу реальную картину»

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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