Metaratings: Романов может стать и.о. главного тренера «Спартака»

«Спартак» рассматривает вариант с назначением исполняющего обязанности главного тренера, сообщает Metaratings.

По информации источника, это может произойти, если клуб не сумеет в ближайшее время договориться с потенциальным сменщиком Деяна Станковича. Одним из вариантов является назначение и.о. Вадима Романова, который входит в тренерский штаб команды.

6 ноября «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» (3:1) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.