Арбитр Казарцев рассказал, что изменилось при новом главе судейства Перейре

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, что изменилось при новом главе департамента судейства РФС Виторе Перейре.

— Это первые сборы при Виторе Перейре. Что нового?

— Пришел человек очень опытный, с большим судейским и менеджерским бэкграундом. Передает знания и свой подход. Период сборов стал немного длиннее, чем раньше. Мы в первый же день сдали и теорию, и видео, и фитнес - тест — такого раньше не было.

Во время тренировок на поле Витор вместе с Йоуни (Хютия — заместитель руководителя департамента судейства РФС . - Прим. «СЭ») моделировали различные игровые ситуации, активно участвовали. Не могу сказать, что это кардинально что-то новое. В 2012-2013 годах при Роберто Розетти тоже на занятиях моделировались ситуации. Такого давно не было.

Перейра стал руководителем департамента судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил Виктора Кашшаи.