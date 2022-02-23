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Судейство

Сегодня, 09:05

Арбитр Казарцев рассказал, что изменилось при новом главе судейства Перейре

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, что изменилось при новом главе департамента судейства РФС Виторе Перейре.

— Это первые сборы при Виторе Перейре. Что нового?

— Пришел человек очень опытный, с большим судейским и менеджерским бэкграундом. Передает знания и свой подход. Период сборов стал немного длиннее, чем раньше. Мы в первый же день сдали и теорию, и видео, и фитнес-тест — такого раньше не было.

Во время тренировок на поле Витор вместе с Йоуни (Хютия — заместитель руководителя департамента судейства РФС. - Прим. «СЭ») моделировали различные игровые ситуации, активно участвовали. Не могу сказать, что это кардинально что-то новое. В 2012-2013 годах при Роберто Розетти тоже на занятиях моделировались ситуации. Такого давно не было.

Перейра стал руководителем департамента судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил Виктора Кашшаи.

Василий Казарцев. «Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Когда увидел повтор — меня как током ударило». Большое интервью Казарцева

РПЛ
РФС
Василий Казарцев
Витор Перейра
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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 10 1 2
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