Мажич: «Российские клубы должны участвовать в международных соревнованиях»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич хотел бы видеть российские клубы на международных турнирах.

Мажич работает в России с лета 2023 года и признался, что успел проникнуться страной и ее менталитетом.

«Россия — самая большая и самая красивая страна в мире. Я понимаю ее и русский менталитет. В Европе многие этого не понимают. Здесь очень сильный менталитет, и у людей действительно сильный характер», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Глава судейского департамента подчеркнул, что российский футбол многое потерял из-за отстранения, но и УЕФА не выиграл от этого.

«Россия, российские клубы и судейство многое потеряли в футбольном плане. С другой стороны, могу сказать также про УЕФА. Российские клубы — классные, у них хорошее оборудование, стадионы. Они 100 процентов должны участвовать в международных соревнованиях», — заявил Мажич.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

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