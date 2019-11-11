Милинко Пантич: «Лимит на легионеров в России надо отменять. Он изжил себя»

Экс-полузащитник «Атлетико» Милинко Пантич предположил, почему Россия пропустила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия занимает седьмую позицию.

— Португальские клубы в целом сейчас сильнее, — цитируют Пантича «Известия». — Думаю, помимо отъезда топ-футболистов это также связано с лимитом на легионеров, который действует в чемпионате России (на поле одновременно могут находиться не более шести иностранцев в составе одной команды). Понимаю, что, наверное, это было сделано под домашний чемпионат мира — 2018. Но он закончился, и это правило надо отменять. Оно изжило себя и давно несовременно.

— В следующем году лимит в РПЛ будет изменен — не более восьми легионеров в заявке и неограниченное количество на поле.

— Это хороший сигнал. Но опять же почему только восемь? В условном ПСЖ, «Ювентусе» или «Реале» на поле могут вообще не появиться местные игроки, и никто не обратит на это внимание. Футбол стал международным, и разделение на своих и чужих тут уже не действует.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр