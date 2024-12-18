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Сегодня, 06:19

Чурчич: «Конечно, мне бы хотелось поработать в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер солигорского «Шахтера» и «Тобола» Милич Чурчич отметил, что хотел бы поработать в России.

«Я слежу за РПЛ, это сильная лига, где много хороших клубов и футболистов, великолепная инфраструктура. Конечно, мне бы хотелось поработать в Премьер-Лиге, тем более, я говорю на русском языке», — цитирует «РБ Спорт» Чурчича.

Ранее Чурчич тренировал молодежные сборные Ливана, «Пролетер», «Бродарац», солигорский «Шахтер» и «Тобол».

Источник: «РБ Спорт»
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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 - : -
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 - : -
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