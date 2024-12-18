Чурчич: «Конечно, мне бы хотелось поработать в РПЛ»

Экс-тренер солигорского «Шахтера» и «Тобола» Милич Чурчич отметил, что хотел бы поработать в России.

«Я слежу за РПЛ, это сильная лига, где много хороших клубов и футболистов, великолепная инфраструктура. Конечно, мне бы хотелось поработать в Премьер-Лиге, тем более, я говорю на русском языке», — цитирует «РБ Спорт» Чурчича.

Ранее Чурчич тренировал молодежные сборные Ливана, «Пролетер», «Бродарац», солигорский «Шахтер» и «Тобол».