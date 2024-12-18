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Агент Марина: «Еще не обсуждали с «Оренбургом» продление контракта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джимми Марина, рассказал, что не обсуждал с клубом продление контракта. Действующее соглашение 27-летнего костариканца истекает в конце сезона.

«Мы еще не обсуждали с «Оренбургом» продление контракта. Правда ли, что Марин покинет клуб летом? Нет, это не так. В данный момент он сконцентрирован на том, чтобы помочь команде. Джимми доказал, что может дать многое «Оренбургу» или любому другому российскому клубу. Он всегда вел себя себя достойно, у него никогда не было проблем на поле или за его пределами. Уверен, что найдем решение для Марина в следующем году», — цитирует «РБ Спорт» Родригеса.

В этом сезоне Марин сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Оренбург
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