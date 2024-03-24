РПЛ: даты матчей и расписание игр ближайшего тура в марте

22-й тур чемпионата России по футболу запланирован с 29 по 31 марта

22-й тур чемпионата России по футболу запланирован на 29-31 марта. На данный момент, матчи должны состояться по расписанию.

В футбольных чемпионатах сейчас перерыв на матчи сборных. В понедельник, 25 марта, на «ВТБ Арене» в Москве должна была пройти товарищеская встреча национальных команд России и Парагвая. В связи с терактом матч был отменен.

Ранее Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС. Таким образом, были перенесены игры женской суперлиги, первой лиги, второй лиги, суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО. Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 133 человека, количество жертв может увеличиваться. Число пострадавших — 152.

После происшествия мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменяются.

РПЛ, чемпионат России 2023/2024, 22-й тур

29 марта, пятница

19:30 «Динамо» — «Ростов»

30 марта, суббота

14:00 «Крылья Советов» — «Зенит»

16:30 «Сочи» — ЦСКА

17:30 «Балтика» — «Пари НН»

19:00 «Спартак» — «Урал»

31 марта, воскресенье

14:00 «Факел» — «Оренбург»

16:30 «Рубин» — «Ахмат»

19:30 «Локомотив» — «Краснодар»

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 40 очков. На второй строчке «Краснодар» (39), замыкает тройку «Динамо» (38).