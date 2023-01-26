В «Зените» назвали слухами новость об обращении «Ньюкасла» в клуб по переходу Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Ньюкасл» обратился к руководству клуба по поводу возможного перехода нападающего Малкома.

«Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее издание Foot Mercato сообщило о том, что английский клуб заинтересован в переходе бразильца.