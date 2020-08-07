Михаил Вилков: «Нет никакого заговора против «Спартака»

Российский арбитр Михаил Вилков заявил, что у судей нет предвзятого отношения к «Спартаку».

— Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом, — приводит «РИА Новости» слова Вилкова. — Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет. Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, скажем, шести поражений. Но есть и серии из восьми побед, например. Кто-то год не проигрывает. Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, ее чертят, и все видно. Все это — стечение обстоятельств, вот и все.

Я уже не в том возрасте, чтобы забивать голову этими историями. Волноваться или думать об этом постоянно — это ни к чему. Я забываю, и двигаюсь вперед от матча к матчу. Прошла игра, провели анализ, посмотрели где можно улучшить, и двигаемся, работаем дальше. Зачастую какие-то шумные истории раздуваются на ровном месте. Кто-то считает статистику, сколько «Спартак» при мне проиграл матчей, сколько «Зенит» выиграл... Я не обращаю на это внимание.

Надо понимать, что в стране очень большой процент болельщиков «Спартака». Иногда даже приезжаешь в город, где играет «Спартак» на выезде, и там огромная аудитория, кто приходит болеть именно за «Спартак», а не за местную команду. Даже в нашей нижегородской области процентов 70 болеют за «Спартак», это как-то исторически сложилось. Поэтому, когда «Спартак» при тебе проиграл или сыграл вничью, на улице сразу чувствуешь на себе косые взгляды. Критика от болельщиков проигравшей команды — это нормальное явление. Все любители футбола в праве проявлять свои чувства. Мы — лишь арбитры, это наша работа. Разумеется, после матча всегда кто-то будет доволен, а кто-то — нет.