Михаил Кержаков о тренировке «Зенита» на Дворцовой площади: «Предупредил, чтобы окна Зимнего дворца закрыли, а то Соболев может разбить»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пошутил над своим одноклубником, нападающим Александром Соболевым после открытой тренировки команды на Дворцовой площади.

«Не было ли опасений, что мяч может случайно в окна Зимнего дворца попасть? Я предупредил, чтобы фанерой закрыли. Чтобы Сашка Соболев не попал случайно. А то может разбить», — сказал Кержаков.

«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в четверг, 21 августа. После нее футболисты команды приняли участие в автограф-сессии.