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Сегодня, 15:27

Грушевский — о Зимнем Кубке РПЛ: «Это интереснее, чем рядовой товарищеский матч»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего Кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«С одной стороны, никакого содержательного смысла в подобных кубках нет, потому что это тренировочные матчи, и самое главное — как команды готовятся к возобновлению сезона, а не какое место займут в этом турнире. Но задумка в целом хорошая, ведь одно дело играть товарняки на пустом тренировочном поле без зрителей, другое дело — турнир, который дисциплинирует и футболистов, и привлекает болельщиков. Это интереснее, чем рядовой товарищеский матч, но придавать какое-то сверхзначение, и тем более переживать: радоваться по поводу победы или расстраиваться из-за неудачного выступления, не вижу ни малейшего резона», — сказал Грушевский «СЭ».

Известный болельщик ЦСКА также поделился мнением о текущих перестановках в составе армейцев.

«Мне, как болельщику ЦСКА, интересно следить за тем, как меняет игровую схему Николич, как переходит на игру в четыре защитника, как в середине поля меняется расстановка. Это все, на мой взгляд, интереснее, чем просто счет, с которым закончатся наши матчи с «Зенитом», «Ростовом», «Динамо». По возможности буду следить, не уверен, что каждую игру посмотрю в эфире, но обзоры и оценка действий отдельных игроков точно любопытны. Есть в таких матчах вещи куда более важные и показательные, чем просто конечный результат игр», — добавил Грушевский.

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Вероника Ольшукова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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