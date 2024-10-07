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Сегодня, 13:00

Гершкович — о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против таких назначений, есть много хороших российских специалистов»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Я против таких назначений, потому что это тренеры, которые ничего не добились и у себя на родине они не востребованы, а здесь им почему-то рады. Не понимаю руководителей клубов, которые не обращают внимания на наших специалистов и не думают о развитии российского футбола. Я категорически против таких назначений.

В России есть много специалистов, которых можно было назначить: Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзве, Стукалов... Я могу бесконечно продолжать этот список. У них есть мотивация добиваться результатов, но нужно терпение. Почему-то к иностранцам проявляют терпение, а нашим не дают времени», — сказал Гершкович «СЭ».

7 октября «Оренбург» объявил о назначении Владимира Слишковича главным тренером команды, контракт рассчитан на два года. Боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Даниил Нахлесткин

ФК Оренбург
Михаил Гершкович
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«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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