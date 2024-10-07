Даса не сыграет за сборную Израиля в матчах Лиги наций против Франции и Италии

Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса не примет участия в матчах Лиги наций, сообщает One.co.il.

31-летний футболист получил травму в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Таким образом, он пропустит матчи против сборных Франции (10 октября) и Италии (14 октября).

«Эли Даса освобожден от игр с Францией и Италией. В результате проведенного медицинского обследования установлено, что капитан сборной Израиля сможет вернуться к тренировкам не ранее, чем через две недели», — говорится в заявлении израильской федерации.

В текущем сезоне Даса провел 13 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.