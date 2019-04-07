Михаил Боярский: "Не люблю мужские поцелуи"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский – о ничьей (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" в Черкизово. После этой встречи "Зенит" лидирует с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

– Счет в пользу "Краснодара" и ЦСКА?

– В пользу "Зенита".



– Почему?

– Потому что теперь дорога открыта. Думаю, что конкурентов за первое место у питерцев уже не будет.



– Еще ведь восемь туров впереди.

– Если с лидерами чемпионата на выезде играют вничью, это приближает к чемпионству. Тем более, железнодорожники, по сравнению с "Зенитом", забили случайный гол.



– Уверены, что игры с ЦСКА и "Краснодаром" питерцы выиграют?

– "Зенит" уже не напугаешь "Краснодаром". Шансы на то, что мы станем чемпионами, оцениваю в 90%.



– Как относитесь к тому, что "Зенит" играл вторым номером?

– Игра "Зенита" была нечистоплотной, грязной. Было много необязательных потерь мяча, неточностей. Очень обидно.



– То, что "Зенит" не демонстрирует красивый футбол, проблема?

– Нет. Думаю, что вещь поправимая. Самое главное, быть на первом месте. Сегодня тот же Анюков в сотый раз подтвердил свою стабильность. Приятно, что ветераны лучше всех.



– То, что перед штрафными ударами Ракицкого целует Оздоев. Это новый ритуал?

– Судя по всему да. Но я не люблю мужских поцелуев. За такими ритуалами не слежу. То, что сегодня Азмун не забил, когда у него был убойный момент, вот это уже ритуал (смеется). (Арман Мкртчян)

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