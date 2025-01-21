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Сегодня, 10:48

Международная федерации футбольной статистики объяснила, почему РПЛ заняла 73-е место в мире

Микеле Антонов
Корреспондент
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В Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объяснили 73 место РПЛ в рейтинге мировых лиг.

«Наш ежегодный Мировой клубный рейтинг рассчитывается по результатам всех клубных соревнований. Российские команды не участвуют в континентальных соревнованиях и поэтому не могут добавлять очки в свой общий зачет. В связи с этим у российских клубов нет хороших рейтингов.

Рейтинг лиги же основан на выступлении лучших клубов каждой страны в Мировом рейтинге клубов. Вот и объяснение», — сообщили «СЭ» в федерации.

На первом месте рейтинга — итальянская Серия А (1992 очка), на втором — испанская Примера (1885 очков), а замыкает тройку лидеров английская Премьер-лига (1871 очко). В первую десятку также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ находится в рейтинге ниже азербайджанской лиги (36-е место), украинской (38), армянской (46), белорусской (59) и грузинской (70). Чемпионат Казахстана занял 86-ю строчку этого рейтинга.

Серия А&nbsp;остается сильнейшей лигой мира по&nbsp;версии IFFHS. Серия А — лучшая лига в мире по версии IFHHS. А вот РПЛ отправили на 73-е место

РПЛ
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Бышовец считает, что Глебов не будет равноценной заменой Бителло
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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