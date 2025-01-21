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Сегодня, 11:02

Бышовец считает, что Глебов не будет равноценной заменой Бителло

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о возможном уходе из «Динамо» полузащитника Бителло.

«Пришло такое время, мы видим, что происходит в том же «Зените» с Венделом и другими футболистами. У «Динамо» есть возможности, чтобы компенсировать потерю. Но есть еще и материальные потери. У «Динамо» работает школа, есть много игроков с хорошим потенциалом. Им бы не помешала игровая практика.

Нельзя говорить, что Глебов будет равноценной заменой Бителло. Это все-таки игрок средней линии, где играет Фомин. Если переход случится, то это повысит конкуренцию. Глебову необходимо будет время на адаптацию, нужно соответствовать требованиям тренера, найти взаимопонимание с партнерами», — заявил Бышовец Legalbet.ru.

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск на Бителло за то, что бразилец не приехал в расположение клуба. Издание пишет, что у игрока в контракте прописан штраф в размере 25 миллионов евро в случае одностороннего расторжения договора. Хавбеку грозит дисквалификация на шесть месяцев.

С января 2019 года 25-летний Глебов играет за «Ростов». В текущем сезоне полузащитник провел за команду 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Анатолий Бышовец
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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П
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Бителло

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Маркус Вендел

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 8
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Зенит

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