Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:45

Серия А — лучшая лига в мире по версии IFHHS. А вот РПЛ отправили на 73-е место

Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Официальный мяч серии А
Серия А остается сильнейшей лигой мира по версии IFFHS.
Фото Global Look Press
Заняли место ниже Украины.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг чемпионатов по итогам 2024 года. Так, сильнейшей лигой признали в 13-й раз в истории итальянскую серию А, второе место заняла испанская ла лига, тройку замкнула АПЛ. Следом расположились чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ на дне. Но судьи — кто?

Отечественных болельщиков международной федерации порадовать нечем — российская премьер-лига заняла в рейтинге только 73-е место, набрав 209 очков. Результат во всех смыслах унизительный, ведь соседи РПЛ — Гватемала и Ямайка, а обогнали нашу лигу такие «мощные» конкуренты, как Фарерские острова, Ангола и Гондурас.

Некоторые соседи по постсоветскому пространству тоже оказались «сильнее» — чемпионат Украины расположился на 38-м месте, Белоруссии — на 59-м. Благо обогнали Молдавию (85), Казахстан (86), Узбекистан (96) и Туркменистан (98) — а то было бы совсем несолидно.

Бителло, Виктор Мендес и&nbsp;Хорди Томпсон. Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

В любом случае результат выглядит несправедливым. Клубы всей лиги Фарерских островов, согласно Transfermarkt, стоят 12 миллионов евро — дешевле четверти (!) российской лиги. Аналогичная ситуация со многими чемпионатами, которые, по мнению IFFHS, в 2024 году оказались сильнее РПЛ.

Да, стоимость по Transfermarkt не показатель, но, к сожалению, федерация не раскрывает, что именно является показателем. 209 баллов, набранные российской лигой, даны неизвестно за что, поэтому оперировать ими можно как угодно.

Для сравнения: в аналогичном рейтинге от УЕФА (затрагивающем, разумеется, только европейские лиги) при абсолютно честном подсчете РПЛ занимает 29-е место. И это при условии, что с весны 2022-го отечественные клубы забанены в еврокубках и физически не могут повысить свое место.

В любом случае от рейтинга IFFHS мало что зависит — он неофициальный. Международная федерация футбольной истории и статистики — любительское агентство, которое ежегодно занимается составлением подобных списков — и в первую очередь делает себе рекламу на этом. Так что мнение «футбольных историков» можно просто принять и пройти мимо — ну и порадоваться за серию А, разумеется.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Клубный рейтинг — такой же

За день до публикации сильнейших лиг IFFHS также показала миру свой традиционный рейтинг лучших клубов за год. Первое место в нем ожидаемо и даже справедливо занял мадридский «Реал». Но вот во всем, что касается российских команд, с экспертами федерации можно спорить.

Так, сильнейшим отечественным клубом вполне предсказуемо стал «Зенит». Он занял в рейтинге, включающем 1000 позиций... 422-е место. «Спартак» (502), ЦСКА (552) и «Динамо» (599) даже не вошли в топ-500. «Краснодар», боровшийся за российское чемпионство до последнего тура наравне с «Динамо» и «Зенитом» и занявший первое место к зиме уже в новом розыгрыше, в список не попал вообще.

Джон Кордоба, Артем Дзюба и&nbsp;Алексей Батраков. Чемпионом станет «Спартак» или «Краснодар»? Дзюба обойдет Лоськова? Угальде и Батраков станут лучшими? Заглядываем в 2025 год

И вроде бы вопросов по местам особо нет — очевидно, российские клубы на данный момент не могут входить в топы сильнейших на планете, так как банально не имеют возможности проверить себя на фоне других. Но неужели в IFFHS уверены, что танзанский «Янг Африканс» (207), эмиратский «Аль-Айн» (233) или эстонская «Ливадия» (250) сильнее «Зенита»?

Однако в клубном рейтинге хотя бы больше ясности по критериям — в IFFHS начисляют определенное количество баллов за каждую победу или ничью, и их стоимость отличается в зависимости от турнира. Допущенные к международным состязаниям клубы в любом случае набирают больше наших недопущенных.

И все равно — такие рейтинги оставляют больше вопросов, чем ответов. Но они по большей части для этого и созданы.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА над семью регионами России
Ynet узнал о «подарке на память» от ХАМАС освобожденным заложницам
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ман Сити» забил шесть и поднялся в топ-4, «Реал» ярко вернулся на первое место, Жиго забивает и рвется с «Лацио» в Лигу чемпионов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости