Серия А — лучшая лига в мире по версии IFHHS. А вот РПЛ отправили на 73-е место

Заняли место ниже Украины.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг чемпионатов по итогам 2024 года. Так, сильнейшей лигой признали в 13-й раз в истории итальянскую серию А, второе место заняла испанская ла лига, тройку замкнула АПЛ. Следом расположились чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ на дне. Но судьи — кто?

Отечественных болельщиков международной федерации порадовать нечем — российская премьер-лига заняла в рейтинге только 73-е место, набрав 209 очков. Результат во всех смыслах унизительный, ведь соседи РПЛ — Гватемала и Ямайка, а обогнали нашу лигу такие «мощные» конкуренты, как Фарерские острова, Ангола и Гондурас.

Некоторые соседи по постсоветскому пространству тоже оказались «сильнее» — чемпионат Украины расположился на 38-м месте, Белоруссии — на 59-м. Благо обогнали Молдавию (85), Казахстан (86), Узбекистан (96) и Туркменистан (98) — а то было бы совсем несолидно.

В любом случае результат выглядит несправедливым. Клубы всей лиги Фарерских островов, согласно Transfermarkt, стоят 12 миллионов евро — дешевле четверти (!) российской лиги. Аналогичная ситуация со многими чемпионатами, которые, по мнению IFFHS, в 2024 году оказались сильнее РПЛ.

Да, стоимость по Transfermarkt не показатель, но, к сожалению, федерация не раскрывает, что именно является показателем. 209 баллов, набранные российской лигой, даны неизвестно за что, поэтому оперировать ими можно как угодно.

Для сравнения: в аналогичном рейтинге от УЕФА (затрагивающем, разумеется, только европейские лиги) при абсолютно честном подсчете РПЛ занимает 29-е место. И это при условии, что с весны 2022-го отечественные клубы забанены в еврокубках и физически не могут повысить свое место.

В любом случае от рейтинга IFFHS мало что зависит — он неофициальный. Международная федерация футбольной истории и статистики — любительское агентство, которое ежегодно занимается составлением подобных списков — и в первую очередь делает себе рекламу на этом. Так что мнение «футбольных историков» можно просто принять и пройти мимо — ну и порадоваться за серию А, разумеется.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Клубный рейтинг — такой же

За день до публикации сильнейших лиг IFFHS также показала миру свой традиционный рейтинг лучших клубов за год. Первое место в нем ожидаемо и даже справедливо занял мадридский «Реал». Но вот во всем, что касается российских команд, с экспертами федерации можно спорить.

Так, сильнейшим отечественным клубом вполне предсказуемо стал «Зенит». Он занял в рейтинге, включающем 1000 позиций... 422-е место. «Спартак» (502), ЦСКА (552) и «Динамо» (599) даже не вошли в топ-500. «Краснодар», боровшийся за российское чемпионство до последнего тура наравне с «Динамо» и «Зенитом» и занявший первое место к зиме уже в новом розыгрыше, в список не попал вообще.

И вроде бы вопросов по местам особо нет — очевидно, российские клубы на данный момент не могут входить в топы сильнейших на планете, так как банально не имеют возможности проверить себя на фоне других. Но неужели в IFFHS уверены, что танзанский «Янг Африканс» (207), эмиратский «Аль-Айн» (233) или эстонская «Ливадия» (250) сильнее «Зенита»?

Однако в клубном рейтинге хотя бы больше ясности по критериям — в IFFHS начисляют определенное количество баллов за каждую победу или ничью, и их стоимость отличается в зависимости от турнира. Допущенные к международным состязаниям клубы в любом случае набирают больше наших недопущенных.

И все равно — такие рейтинги оставляют больше вопросов, чем ответов. Но они по большей части для этого и созданы.