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Погба — о предложениях от российских клубов: «Это не та цель, которой хотелось бы достичь»

Алина Савинова
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Поль Погба.
Фото Global Look Press

Французский полузащитник Поль Погба рассказал, что ему поступали предложения от российских клубов, однако он в них не заинтересован.

«Предложения, откровенно говоря, уже есть. Некоторые интересные, некоторые не очень. Как пример — можно поехать и поиграть в России. Вы видели эту информацию о предложениях и все такое, но это не та цель, которой хотелось бы достичь. Я хочу быть в лучших клубах, которые играют в Лиге чемпионов», — заявил Погба в интервью на Twitch-канале Aminematue.

В настоящее время француз отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2024 года Погба отстранили на четыре года, в его допинг-пробе, взятой в августе 2023-го, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. В октябре 2024-го CAS сократил срок его дисквалификации до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте.

1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт. Сообщалось, что в его подписании был заинтересован «Манчестер Сити».

Поль Погба
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Химки – Факел
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