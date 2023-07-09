Между «Бешикташем» и ЦСКА нет договоренности по полузащитнику Зайнутдинову
«Бешикташ» продолжает вести переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Как отмечает источник, турецкая и московская команды пока не могут согласовать сумму за выкуп футболиста, но при этом в «Бешикташе» уверены, что смогут подписать полузащитника. Отмечается, что главный тренер клуба из Турции Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере Зайнутдинова. «Бешикташ» готовится сделать новое предложение ЦСКА.
Ранее появилась информация о том, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу Зайнутдинова. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро и бонусы.
Футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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