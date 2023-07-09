«Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
«Локомотив» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче — 3:0.
У железнодорожников отличились Максим Глушенков, Владислав Сарвели и Александр Сильянов.
Следующую игру «Локомотив» проведет 14 июля против «Кванта».
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 3:0 (1:0)
Голы: Глушенков, 23 (1:0). Сарвели, 74 (2:0). Сарвели, 88 (3:0).
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов (Сильянов, 46), Морозов (Кузьмичев, 68), Фассон (Самошников, 58), Баринов (Куликов, 68), Жемалетдинов (Щетинин, 68. Никишин, 83), Глушенков (Раков, 68), Тикнизян (Митай, 58), Карпукас (Изидор, 68), Рыбчинский (Пиняев, 46), Дзюба (Сарвели, 46).
9 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Новости