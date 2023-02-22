Гришин считает, что ЦСКА нет смысла брать форварда хуже Чалова

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин отреагировал на новость о том, что московский клуб не подпишет форварда в зимнее трансферное окно.

«Руководство ЦСКА знает, что у клуба проблема в недостатке форварда. Они искали хорошего нападающего, но не получилось найти никого лучше, чем Чалов. А форварда хуже брать смысла нет. В этом сезоне осталось немного игр, а смысла тратить деньги просто так нет. Если бы нашли нападающего сильнее, то нет вопросов. Вообще, любая команда будет всегда искать игроков лучше, чем есть. Селекция работает в течение года, и если армейцы найдут лучше форварда, чем у них есть на данный момент, в летнее трансферное окно, то они его возьмут», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками. В 18-м туре московская команда встретится с «Сочи» 5 марта в 19:30 по московскому времени.

Первый официальный матч в 2023 году команда Федотова проведет в FONBET Кубке России. 23 февраля в 17:30 ЦСКА сыграет первый четвертьфинальный матч против «Краснодара».