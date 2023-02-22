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Сегодня, 11:34

Гришин считает, что ЦСКА нет смысла брать форварда хуже Чалова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин отреагировал на новость о том, что московский клуб не подпишет форварда в зимнее трансферное окно.

«Руководство ЦСКА знает, что у клуба проблема в недостатке форварда. Они искали хорошего нападающего, но не получилось найти никого лучше, чем Чалов. А форварда хуже брать смысла нет. В этом сезоне осталось немного игр, а смысла тратить деньги просто так нет. Если бы нашли нападающего сильнее, то нет вопросов. Вообще, любая команда будет всегда искать игроков лучше, чем есть. Селекция работает в течение года, и если армейцы найдут лучше форварда, чем у них есть на данный момент, в летнее трансферное окно, то они его возьмут», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками. В 18-м туре московская команда встретится с «Сочи» 5 марта в 19:30 по московскому времени.

Первый официальный матч в 2023 году команда Федотова проведет в FONBET Кубке России. 23 февраля в 17:30 ЦСКА сыграет первый четвертьфинальный матч против «Краснодара».

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-cska-net-smysla-brat-forvarda-khuzhe-chem-chalov-229843/
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Александр Гришин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
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5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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