Metaratings: Виллиан Жозе не хочет уходить из «Спартака»
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе не собирается покидать клуб зимой, сообщает Metaratings.
10 декабря издание Todofichajes утверждало, что 33-летний бразилец в ближайшее время может перейти в «Лас-Пальмас», который заплатит красно-белым 1,5 миллиона евро.
Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей за спартаковцев во всех турнирах и отметился 1 голом.
«Лас-Пальмас» после 17 туров набрал 19 очков и идет на 14-й позиции в таблице чемпионата Испании.
Источник: Metaratings.ru
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|28.02
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Зенит – ЦСКА
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|28.02
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
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|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
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|28.02
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Пари НН – Акрон
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Алексей Батраков
Локомотив
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Мирлинд Даку
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|
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