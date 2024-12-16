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Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»

Камила Абдурахманова
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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о перспективах форварда «Акрона» Артема Дзюбы в качестве тренера.

— Дзюба недавно уверенно сказал, что после окончания карьеры войдет в ваш штаб...

— Посмотрим. Там же куча тестов — на профпригодность, на IQ. Не уверен, что он с ними справится.

— С Васей они уживутся?

— Мой прогноз — Вася в ближайшее время начнет самостоятельную карьеру. Когда Дзюба закончит — Вася уже будет в свободном плавании постигать все прелести тренерской жизни. У него для этого есть абсолютно все качества. Если какая-то команда сделает на него ставку — это будет счастливая, успешная и зрелищная команда, — сказал Слуцкий в интервью CSKA TV.

Василий Березуцкий занял пост главного тренера азербайджанского клуба «Сабах» еще до публикации упомянутого в тексте интервью Слуцкого.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

36-летний форвард летом покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. В сентябре Дзюба стал игроком «Акрона».

В этом сезоне нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: CSKA TV
Артем Дзюба
Василий Березуцкий
Леонид Слуцкий
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Краснодар – Кр. Советов
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Пари НН – Акрон
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