Агент Барбоза назвал Батракова главным активом РПЛ на данный момент

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков — главный актив РПЛ прямо сейчас. Он показывает великолепную игру, приятно видеть, что в России появляются звезды. Интерес «Манчестер Сити»? Это реально, у них огромная скаутская сеть по всему миру, они действительно наблюдают за ним. Думаю, летом этот трансфер возможен. Но теперь все зависит от самого футболиста, ему нужно показывать стабильную игру», — цитирует агента «РБ Спорт».

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 23 матча, забил 11 мячей и сделал 8 голевых пасов.