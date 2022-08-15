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15 августа, 10:00

В «Сочи» заявили, что клуб еще приобретет футболистов в летнее трансферное окно

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал о трансферных планах команды.

— Кристиан Нобоа сказал, что команда нуждается в усилении. Вы довольны политикой клуба в трансферное окно?

— Трансферное окно закрывается 7 сентября. У нас еще есть много времени, чтобы усилиться. Я знаю, что у нас будут еще футболисты. Клуб ведет работу над этим. Но мы не хотим пригласить лишь бы кого. Если найдем сильного футболиста, то готовы его взять на любую позицию — обязательно найдем ему место на поле.

«Сочи» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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Вадим Гаранин
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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