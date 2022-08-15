В «Сочи» заявили, что клуб еще приобретет футболистов в летнее трансферное окно

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал о трансферных планах команды.

— Кристиан Нобоа сказал, что команда нуждается в усилении. Вы довольны политикой клуба в трансферное окно?

— Трансферное окно закрывается 7 сентября. У нас еще есть много времени, чтобы усилиться. Я знаю, что у нас будут еще футболисты. Клуб ведет работу над этим. Но мы не хотим пригласить лишь бы кого. Если найдем сильного футболиста, то готовы его взять на любую позицию — обязательно найдем ему место на поле.

«Сочи» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.