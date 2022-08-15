Дзюба в течение двух недель определится, в каком клубе продолжить карьеру

Нападающий Артем Дзюба определится с тем, в каком клубе продолжит карьеру, в течение двух следующих недель, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, россиянин хотел бы перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Есть вероятность, что он определится с клубом по итогам квалификационных раундов еврокубков.

Ранее СМИ писали, что Дзюбой интересуется один из клубов из арабской страны, также остается вариант с «Рубином».