Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 10:12

Дзюба в течение двух недель определится, в каком клубе продолжить карьеру

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба определится с тем, в каком клубе продолжит карьеру, в течение двух следующих недель, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, россиянин хотел бы перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Есть вероятность, что он определится с клубом по итогам квалификационных раундов еврокубков.

Ранее СМИ писали, что Дзюбой интересуется один из клубов из арабской страны, также остается вариант с «Рубином».

33-летний Дзюба покинул «Зенит» в мае 2022 года и на данный момент находится без команды. Сообщалось, что он поддерживает форму в казанском «Рубине».

Источник: https://metaratings.ru/news/na-vybor-dzyuby-po-novomu-klubu-mogut-povliyat-itogi-kvalifikatsii-evrokubkov-variant-s-rubinom/
Артем Дзюба
29
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» приглашает таланта из Сербии
Генеральный директор «Локомотива» выделил преимущества избрание Алаева президентом РПЛ
Сперцян заявил, что в РПЛ будет играть только за «Краснодар»
Мележиков рассказал о вероятности ухода Николсона из «Спартака»
В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта больше, чем в два раза
У вратаря «Торпедо» Ботнаря выявили повреждение крестообразной связки колена
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Губерниев: «С такими темпами Артем создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области»
Дзюба предлагал свои услуги «Динамо»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор»
Источник: Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Балотелли
Президент «Урала» Иванов объяснил, почему клуб не смог бы подписать контракт с Дзюбой
Дзюба уезжает в Турцию к Ракицкому и Балотелли. Какие у него были варианты в России и почему он не остался в «Рубине»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»

Тренер «Сочи» Гаранин: «Спартак» не удивил. Хотели обыграть их первым номером»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости