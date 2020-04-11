«Меня хотят кинуть на деньги, я сниму с них последнюю рубашку». Фарфан разнес решение о сокращении зарплат в «Локо»

Джефферсон Фарфан появился в прямом эфире в Instagram со своим бывшим партнером по сборной Перу Роберто Гизасолой. Речь, в частности, зашла о снижении оклада форварда в «Локомотиве».

В пятницу стало известно о том, что игроки договорились с клубом о снижении зарплат. Речь идет о снижении на сумму порядка 40 процентов. Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

— Мне решили урезать зарплату, — весело сказал Фарфан. — Прислали какую-то бумагу на русском. Я ее порвал. Меня хотят кинуть на деньги, ... (обмануть), вычесть 40 процентов. — Я сниму с них последнюю рубашку, пусть не играю с огнем, — добавил Фарфан под хохот собеседника.

По данным «СЭ», с игроками обсуждалась возможность компенсации этих финансовых потерь после возобновления сезона. Это будет возможно в случае, если команда совершит определенные достижения — например, попадет напрямую в Лигу чемпионов, чем поможет клубу заработать.

В начале недели появилась информация, что руководство «Локомотива» в лице генерального директора Василия Кикнадзе не смогло договориться с футболистами о снижении зарплат на время приостановки чемпионата.

Отметим, что на то собрание не был приглашен тренерский штаб команды.

В четверг главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин в своей колонке для «СЭ» призвал не набрасываться на футболистов, если они не захотят идти на сокращение зарплаты.

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина //

«Гильерме — не жлоб. Просто Кикнадзе надо опуститься с небес на землю!» //

На собрание, где обсуждались зарплаты игроков, не позвали тренеров. Рабинер — о новом скандале в «Локомотиве»