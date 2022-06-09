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Меньше Ваноли в «Спартаке» продержались только четыре тренера

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Под руководством Паоло Ваноли красно-белые провели 12 матчей в РПЛ, в которых одержано четыре победы при трех ничьих и пяти поражениях. По количеству игр итальянец опередил только четверых «и. о.» — Ледяхова, Гунько, Рианчо и Кузнецова — и Микаэля Лаудрупа, занимавшего пост главного тренера чуть дольше, 14 туров.

По проценту набранных очков Ваноли (41,67) финишировал вровень с Ледяховым, опередив все тех же Гунько, Лаудрупа, Рианчо и Кузнецова.

Почти по всем основным показателям среди специалистов, возглавлявших «Спартак», лидирует Олег Романцев. И только по проценту очков его немного превзошел Георгий Ярцев.

Все тренеры «Спартака» в чемпионатах России.
Все тренеры «Спартака» в чемпионатах России.

Тем не менее весной 2022 года Ваноли пополнил список тренеров, которым удалось выиграть со «Спартаком» хотя бы один трофей. Итальянец встал в один ряд с Михаилом Козловым, Абрамом Дангуловым и Георгием Ярцевым. По три титула у Николая Гуляева и Константина Бескова, пять — у Никиты Симоняна, у Олега Романцева — рекордные 13.

Титулы тренеров «Спартака».
Титулы тренеров «Спартака».
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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