Меньше Ваноли в «Спартаке» продержались только четыре тренера

Под руководством Паоло Ваноли красно-белые провели 12 матчей в РПЛ, в которых одержано четыре победы при трех ничьих и пяти поражениях. По количеству игр итальянец опередил только четверых «и. о.» — Ледяхова, Гунько, Рианчо и Кузнецова — и Микаэля Лаудрупа, занимавшего пост главного тренера чуть дольше, 14 туров.

По проценту набранных очков Ваноли (41,67) финишировал вровень с Ледяховым, опередив все тех же Гунько, Лаудрупа, Рианчо и Кузнецова.

Почти по всем основным показателям среди специалистов, возглавлявших «Спартак», лидирует Олег Романцев. И только по проценту очков его немного превзошел Георгий Ярцев.

Все тренеры «Спартака» в чемпионатах России.

Тем не менее весной 2022 года Ваноли пополнил список тренеров, которым удалось выиграть со «Спартаком» хотя бы один трофей. Итальянец встал в один ряд с Михаилом Козловым, Абрамом Дангуловым и Георгием Ярцевым. По три титула у Николая Гуляева и Константина Бескова, пять — у Никиты Симоняна, у Олега Романцева — рекордные 13.