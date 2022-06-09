Геркус отреагировал на уход Ваноли с поста главного тренера «Спартака»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Это сложно назвать «работой». Человек только приехал, мы его рассмотреть толком не успели, а он уже уезжает», — сказал Геркус «СЭ».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.