«Не хочу его обсуждать». Мелкадзе высказался о работе с Талалаевым

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.

— В прошлом сезоне ты был в аренде в «Ахмате». Что больше всего запомнилось в Грозном?

— Даже не знаю... Лезгинка во время забитых голов, ха-ха!

— Как работалось с Талалаевым?

— Не хочу его обсуждать.

— Почему?

— Просто не хочу.

— Он говорил, что ты способен играть на самом высоком европейском уровне.

— Да, да. Он еще говорил, что если нападающий не забивает пять моментов, то ему стоит задуматься... Это он про меня говорил. У нас было недопонимание. Но не только из-за этих слов, там совокупность факторов. Все, что было между мной и им, останется между мной и им.

— С Федотовым тебе комфортнее, чем с Талалаевым?

— Сто процентов! На мой взгляд, он сильнее как тренер.