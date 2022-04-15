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«Если бы Виторию не уволили, я бы остался в команде». Мелкадзе рассказал подробности ухода из «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» рассказал об уходе из московского «Спартака».

— Ты уже забил за «Сочи», до этого отличался за «Ахмат». В «Спартаке» у тебя ноль голов за главную команду.

— В «Сочи» и такого давления нет... А в «Спартаке» я очень рано дебютировал, был совсем молодой. Вышел из этого возраста только в арендах. Когда вернулся, получил травму. Вот и зимой мне сказали, что я не нужен. Теперь я в «Сочи».

— А кто конкретно сказал?

— Да в общем сказали.

— Если бы Виторию не уволили, ты бы остался в команде?

— Думаю, да.

— То есть тебе объявили, что ты не нужен, когда пришел Ваноли?

— Да. Но обиды у меня нет. Обидно было, когда меня в аренду второй раз отдали.

— У тебя оставалось полгода по контракту. Почему не попробовал доиграть до конца?

— Мне сказали: либо «Спартак-2», либо уходи. Выдвинули такие условия. Я согласился, начал искать клуб и оказался в «Сочи». Поэтому спрашивать, почему мне не дали поработать с Ваноли, надо не у меня.

Массимо Каррера и&nbsp;Руй Витория. «Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе

Георгий Мелкадзе
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
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3
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4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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