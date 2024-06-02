Мелик-Гусейнов: «С «Арсеналом» был валидольный матч, все были на пределе эмоций»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал то, что клуб победил тульский «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и сохранил прописку в РПЛ.

«Валидольный матч, все были на пределе эмоций, особенно во втором тайме. Парни выполнили задачу, которая перед ними стояла. Они были уверены с первой минуты, что возьмут этот матч. Мы, функционеры, были уверены в победе, но хотели придать ребятам еще большей уверенности. Но они все сделали сами», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора клуба.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.