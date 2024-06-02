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Мелик-Гусейнов: «С «Арсеналом» был валидольный матч, все были на пределе эмоций»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал то, что клуб победил тульский «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и сохранил прописку в РПЛ.

«Валидольный матч, все были на пределе эмоций, особенно во втором тайме. Парни выполнили задачу, которая перед ними стояла. Они были уверены с первой минуты, что возьмут этот матч. Мы, функционеры, были уверены в победе, но хотели придать ребятам еще большей уверенности. Но они все сделали сами», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора клуба.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Маркус Вендел

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