Дмитрий Попов: «При Витории у Хендрикса будет шанс»
16:57
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов считает, что пока рано оценивать игру полузащитника команды Йоррита Хендрикса.
«Не могу оценить Хендрикса пока, — сказал Попов. — Это был трансфер под будущего тренера. При Витории у него будет шанс. Подождем предсезонки и начала сезона.
Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса понадобится. Игрока такого типажа у нас в составе нет.
У Хендрикса были другие варианты зимой. Высшие лиги Испании и Италии".
26-летний голландец в прошлом сезоне провел 11 матчей за «Спартак».
(Сергей Федоров)
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