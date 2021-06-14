Дмитрий Попов: «При Витории у Хендрикса будет шанс»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов считает, что пока рано оценивать игру полузащитника команды Йоррита Хендрикса.

«Не могу оценить Хендрикса пока, — сказал Попов. — Это был трансфер под будущего тренера. При Витории у него будет шанс. Подождем предсезонки и начала сезона.

Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса понадобится. Игрока такого типажа у нас в составе нет.

У Хендрикса были другие варианты зимой. Высшие лиги Испании и Италии".

26-летний голландец в прошлом сезоне провел 11 матчей за «Спартак».

(Сергей Федоров)