«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям Советов» в аренде Зорина

Как стало известно «СЭ», этим летом «Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям Советов» в аренде полузащитника Даниила Зорина.

Оба клуба проявляли интерес к футболисту, но красно-белые не намерены расставаться с 21-летним полузащитником.

В сезоне-2025/26 Зорин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах за «Спартак». Во второй половине сезона-2024/25 футболист играл за «Ахмат» на правах аренды, у хавбека 2 гола в 14 играх за грозненцев.