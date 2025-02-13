Медведев — о зимнем усилении «Зенита»: «Надо иметь по два игрока на каждой позиции»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, сколько игроков нужно команде.

— Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции, — сказал Медведев.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.