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Сегодня, 19:50

Агент Новосельцева заявил об интересе нескольких клубов к игроку

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Новосельцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Клюев, агент российского защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Поиск клуба? Пока работаем в этом направлении. На данный момент Новосельцев — свободный агент. Интерес? Мы же не с воздухом работаем. Этим летом он найдет новую команду? Совершенно верно», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.

Иван Новосельцев
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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