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21 января, 23:57

Globo: Клаудиньо передумал переходить в «Палмейрас» и продолжит карьеру в Катаре

Сергей Ярошенко
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался от предложения «Палмейраса» и перейдет в чемпионат Катара, сообщает Globo.

По информации источника , «Палмейрас» в выходные достиг соглашения с петербургской командой об условиях продажи и получил подтверждение от самого футболиста. Однако 21 января представители бразильца оповестили клуб об изменении планов.

«В последние несколько часов, когда мы уже обменивались контрактными черновиками с «Зенитом», мы были удивлены звонком от представителя спортсмена о том, что планы изменились. Мы сделали отличное предложение и игрок принял его. Но это футбол», — прокомментировала ситуацию президент «Палмейраса» Лейла Перейра.

Клаудиньо выступает за выступает за российский клуб с 2021 года. За это время он провел за «Зенит» 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Источник: Globo
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит

 6
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