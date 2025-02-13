Савичев оценил шансы «Торпедо» вернуться в РПЛ

Обладатель Кубков СССР и России в составе «Торпедо» Николай Савичев оценил шансы московского клуба на возвращение в РПЛ.

«Конечно, шансы вернуться в РПЛ есть. Но, опять же, надо потом будет думать, как остаться. Сейчас очень сильные конкуренты, это «Урал», «Сочи» и «Балтика» — команды, которые хорошо укомплектованы и обладают серьезной инфраструктурой, а у нас пока нет своего стадиона. Уровень этих команд, наверное, повыше, поэтому успехом будет попадание в стыковые пары, и там надо будет постараться вернуться в РПЛ», — приводит слова Савичева ТАСС.

После 21 матча «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 43 очками.