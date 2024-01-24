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Сегодня, 21:48

Медведев — об информации Globo по уходу Вендела: «Наверное, это издание «Глупо»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Вендела в «Ботофаго» в это зимнее трансферное окно.

Ранее Globo сообщило, что «Ботафого» хочет арендовать 26-летнего бразильца с правом выкупа при достижении определенных показателей.

«Вендел может уйти в аренду в «Ботофаго»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

«Зенит» после 18 туров занимает второе местов в РПЛ, набрав 36 очков.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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