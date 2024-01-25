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Шунин: «Тяжелые сборы в «Динамо» — залог наших успехов весной»

Шунин рассказал о тренировочных сборах «Динамо» в Катаре
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о тренировочных сборах в Катаре.

«Мы очень много тренируемся. Тренировка, как правило, выходит не стандартные полтора часа, а окол двух часов, — приводит слова голкипера сайт бело-голубых. — Помимо поля, ресторана и номера ничего не видим. Плюс несколько тренировок было на пляже, куда некоторые ребята также ходят освежиться после занятий. Я же в такой холодной воде купаться не люблю, максимум постоять могу, чтобы ноги отошли. Первые два дня мы тренировались в общей группе с полевыми игроками, которые очень много бегают. Потом мы начали часть занятия проводить отдельно со своим тренером. Ведь нам нужно не только играть ногами, но и ловить мячи, так что у нас много специфических упражнений — прыжков, падений, взрывной работы. Это одни из самых тяжелых сборов, так что уверен, что мы будем выглядеть физически лучше. И это будет залогом наших успешных выступлений весной».

Также вратарь поделился впечатлением от победы над «Слованом» (2:1) в контрольном матче на сборах.

«Мы играли под большими нагрузками. За день до матча ребята тренировались на пляже. У вратарей же была тренировка на поле — были и штанги, много прыжков. Была очень непростая игра против достойного соперника, которую мы начали тяжело, пропустили — впервые такое было, что мяч пролетел в дырку в сетке. Некоторые даже не поняли, был гол или нет. Потом мы раскачались и забили красивые голы. В итоге победили и с хорошим настроением двигаемся дальше», — отметил Шунин.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. За «Динамо» Шунин провел 124 «сухих» матча. В составе «Динамо» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/2022).

После 18 туров РПЛ бело-голубые с 32 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК Динамо (Москва)
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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