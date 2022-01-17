Спартак Гогниев: «Алания» в еврокубках? Такое возможно"

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о желании команды играть в «Европе».

— В 1995 году «Алания» стала чемпионом России. Верите, что лет через пять команда сможет играть в еврокубках?

— Если бы я в это не верил, то зачем мне вообще становиться тренером? Каждый тренер или спортсмен мечтает что-то выиграть. Я не исключение. Нам хочется побеждать, играть в «Европе» и обыгрывать европейские команды. Получится ли, покажет время. Мечтать и воплощать свои мечты в реальность мы готовы. Мысли материальны, и на все божья воля.

— Но такое возможно?

— Даже не то что возможно. Такое будет! Если все будет финансово стабильно, если мы будем расти в таком же формате. Много «если», это да. Но я надеюсь, это произойдет.

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