Мбенг сравнялся с Лебеденко и Аилтоном

Аблай Мбенг оформил дубль в ворота "Крыльев Советов" и стал четвертым футболистом, забившим 20 голов за "Ахмат" в чемпионатах России.

Сенегалец, проведший 88 матчей за грозненский клуб, сравнялся в списке бомбардиров с Аилтоном (81 игра) и Игорем Лебеденко (137).

Рекорд принадлежит Маурисиу, который в 162 встречах отличился 28 раз. (Кирилл Бурдаков)

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